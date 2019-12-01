Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 13:18:10

Shenzhen, China, a 19 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó la posibilidad de conciliar un Tratado de Libre Comercio con China; no obstante, señaló que el acercamiento durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), representa el inicio de una “nueva era de cooperación”.

Igualmente, la mandataria mexicana explicó que la prioridad nacional en términos económicos es fortalecer la colaboración en distintos ámbitos sin afectar la relación con Estados Unidos.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal rechazó que el fortalecimiento de los vínculos con Beijing pueda generar un conflicto con Washington.

“No va a afectar la relación de México con Estados Unidos. Nosotros tenemos, como saben, un tratado comercial con Estados Unidos. La integración económica de México y Estados Unidos es muy grande”, afirmó la gobernante.

Por último, la presidenta Sheinbaum recalcó que el objetivo de su gobierno es ampliar la cooperación con China en áreas como investigación científica, turismo, energía, medio ambiente y salud, así como conocer los avances tecnológicos y científicos del país asiático.