Desastres naturales causaron daños por 224 mil mdd en 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 12:48:43

Munich, Alemania, a 13 de enero 2026.- Las catástrofes naturales como incendios, inundaciones, tormentas y terremotos causaron pérdidas de 224 mil millones de dólares en 2025, de las cuales 108 mil millones de dólares estaban asegurados.

En ese sentido, la reaseguradora alemana Munich Re, informó que los daños por desastres naturales bajaron mucho respecto al 2024, cuando llegaron a 368 mil millones de dólares, de los cuales 147 mil millones de dólares estaban asegurados.

No obstante, unas 17 mil 200 personas murieron en 2025 como consecuencia de las catástrofes naturales, muchas más que el año anterior cuando hubo 11 mil.

Cabe mencionar que los desastres causados por el clima contabilizaron el 92 por ciento de todas las pérdidas en 2025 y el 97 por ciento de las pérdidas aseguradas.

Además, se dio a conocer que los incendios de Los Ángeles, California, en enero del año pasado, son con diferencia el desastre natural más costoso de 2025 con pérdidas de 53 mil millones de dólares, de las cuales 40 mil millones de dólares estaban asegurados.

Por lo anterior, Munich Re considera que se trata del incendio más caro de la historia hasta ahora, en el que murieron 30 personas.

El segundo lugar está el terremoto de la magnitud 7.7 en Myanmar, en el que murieron 4 mil 500 personas y que causó pérdidas por valor de 12 mil millones de dólares pero solo una pequeña parte estaba asegurada.