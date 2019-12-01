Desastres naturales causaron daños por 224 mil mdd en 2025

Desastres naturales causaron daños por 224 mil mdd en 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 12:48:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Munich, Alemania, a 13 de enero 2026.- Las catástrofes naturales como incendios, inundaciones, tormentas y terremotos causaron pérdidas de 224 mil millones de dólares en 2025, de las cuales 108 mil millones de dólares estaban asegurados.

En ese sentido, la reaseguradora alemana Munich Re, informó que los daños por desastres naturales bajaron mucho respecto al 2024, cuando llegaron a 368 mil millones de dólares, de los cuales 147 mil millones de dólares estaban asegurados.

No obstante, unas 17 mil 200 personas murieron en 2025 como consecuencia de las catástrofes naturales, muchas más que el año anterior cuando hubo 11 mil.

Cabe mencionar que los desastres causados por el clima contabilizaron el 92 por ciento de todas las pérdidas en 2025 y el 97 por ciento de las pérdidas aseguradas.

Además, se dio a conocer que los incendios de Los Ángeles, California, en enero del año pasado, son con diferencia el desastre natural más costoso de 2025 con pérdidas de 53 mil millones de dólares, de las cuales 40 mil millones de dólares estaban asegurados.

Por lo anterior, Munich Re considera que se trata del incendio más caro de la historia hasta ahora, en el que murieron 30 personas.

El segundo lugar está el terremoto de la magnitud 7.7 en Myanmar, en el que murieron 4 mil 500 personas y que causó pérdidas por valor de 12 mil millones de dólares pero solo una pequeña parte estaba asegurada.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Autoridades abaten a 4 gatilleros en Mazatlán; hay dos oficiales heridos
Ultiman a individuo en Cuitzeo, Michoacán
Identifican a hombre ultimado en Capula, Michoacán 
Investigan presunto reclutamiento de menores por parte del crimen organizado en Irapuato
Más información de la categoria
Autoridades abaten a 4 gatilleros en Mazatlán; hay dos oficiales heridos
Ultiman a individuo en Cuitzeo, Michoacán
Capturan a “El Monstruo de la Unión”, presunto líder criminal en la CDMX
Caminaba por el barrio cuando lo ultimaron a tiros; ocurrió en la tenencia de Capula en Morelia
Comentarios