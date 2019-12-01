Desastre en el Louvre: inundación por tuberías en mal estado destruye obras y documentos históricos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 09:46:20

París , Francia, 7 de diciembre del 2025.- Una grave inundación dañó cientos de obras y documentos antiguos en el Museo del Louvre, ubicado en París, Francia, luego de la ruptura de tuberías en mal estado dentro de la biblioteca del Departamento de Antigüedades Egipcias, el pasado 27 de noviembre.

La información fue revelada por la publicación especializada La Tribune de l’Art y confirmada por el canal francés BFMTV, que tuvo acceso a fotografías del siniestro y a un correo interno del Comité de Higiene, Seguridad y Condiciones de Trabajo (CHSCT) del museo.

En dicho mensaje, se detalló que una válvula defectuosa, ubicada sobre los documentos, provocó una inundación de agua sucia, pese a que el deterioro de las tuberías ya era conocido por la administración:

“Una válvula que alimentaba las tuberías encima de la documentación, que se sabía que estaban defectuosas, provocó una importante inundación de agua sucia que dañó gravemente obras y documentos y deterioró considerablemente los espacios de trabajo de nuestros compañeros”.

Como consecuencia, varios despachos quedaron inutilizables. Personal del museo logró cortar la fuga antes de que el agua alcanzara una caja eléctrica en un nivel inferior, lo que pudo haber provocado un accidente grave.

El responsable de La Tribune de l’Art, Didier Rykner, estimó que alrededor de 400 obras resultaron afectadas, algunas en estado “irrecuperable”.

Rykner denunció que este daño era previsible, ya que desde hace años el personal del departamento había solicitado recursos para proteger los libros ante una posible ruptura de canalizaciones, cuyo estado vetusto era “bien conocido” dentro de la institución.