Desaparecen artistas colombianos en México; Gustavo Petro pide a Sheinbaum su localización

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 13:38:18

Ciudad de México, 21 de septiembre de 2025. - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ayuda para localizar con vida al cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, quien fue reportado como desaparecido junto con el artista Jorge Herrera, alias Regio Clown, durante una gira en México.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde (la extinta guerrilla) de M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario colombiano agregó que ambos artistas “desaparecieron después de su concierto en Sonora” y sugirió que detrás podrían estar “mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE.UU.”.

De acuerdo con medios locales, B King, de 31 años y expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, fue visto por última vez el 16 de septiembre, en la zona de Polanco, Ciudad de México, donde se encontraba con Herrera.

A través de redes sociales, su exnovia de apellido Reyes, pidió a sus seguidores colaborar en la búsqueda del intérprete de temas como Destino, Qué rico besarnos, Made in Cali y Me necesitas.

Asimismo, hizo un llamado al presidente Petro y a la Cancillería de Colombia para que actúen pertinentemente en el caso.