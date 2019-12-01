Desaparece avión en el Atlántico; llevaba 6 personas a bordo

Desaparece avión en el Atlántico; llevaba 6 personas a bordo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 14:21:59
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Nantucket, Massachusetts, Estados Unidos, a 3 de octubre 2026.- Un avión Gulfstream en el que viajaban 6 personas desapareció frente a las costas de Nantucket, Massachusetts, en las aguas del océano Atlántico.

Por lo anterior, un equipo de la Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un operativo de búsqueda.

Según la información oficial, la aeronave volaba de Bermuda con dirección a la ciudad de Boston, cuando en un momento determinado se perdió el contacto.

Las autoridades mencionaron que la misión de búsqueda incluye medios aéreos, marítimos y terrestres.

El registro del avión indica que era utilizado por la empresa canadiense Latitude Air Ambulance.

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