Derrumbe en obra en construcción deja al menos 25 muertos y 100 heridos, en Etiopia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 10:26:11
Arerti, Etiopia, a 1 de octubre 2025.- Al menos 25 personas perdieron la vida y 100 más resultaron heridas, luego de un derrumbe parcial en una obra de construcción de una iglesia en la región de Amhara, Etiopia, de acuerdo con información recabada por el medio EFE.

A través de una conferencia telefónica, el director del Hospital de Primaria de la ciudad Arerti, Gota Tesfaye, precisó que entre las víctimas mortales y heridos hay niños y ancianos.

De acuerdo con información de las autoridades locales, el accidente se desarrolló alrededor de las 2:45 horas tiempo local, cuando numerosos fieles subieron a un andamio de la iglesia Menjar Shenkora Arerti Mariam, para participar en la festividad anual de Santa María.

Sin embargo, la estructura no soportó el peso de la multitud y colapsó.

Además, se dio a conocer que 15 personas con heridas graves fueron trasladadas a hospitales de la ciudad de Adama, en la región central de Oromía.

Por su parte, el alcalde de Arerti, Teshale Tilahun, advirtió a EFE por teléfono que el número de víctimas mortales podría aumentar.

