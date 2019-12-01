Derrumbe de formación rocosa en Turquía deja al menos tres personas sin vida y cinco heridos

Derrumbe de formación rocosa en Turquía deja al menos tres personas sin vida y cinco heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 22:28:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Capadocia, Turquía, 29 de octubre de 2026.- Al menos tres personas murieron y cinco más resultaron heridas luego del derrumbe de una formación rocosa conocida como “chimenea de hadas”, en la región de Capadocia, Turquía, tras varios días de fuertes lluvias.

Los hechos ocurrieron este jueves alrededor de las 15:15 horas, tiempo local. De acuerdo con el gobernador de la provincia de Nevsehir, Hüseyin Kök, durante las primeras labores de rescate fueron recuperados dos cuerpos, mientras que una persona herida fue trasladada a un hospital.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron que los trabajos de rescate habían concluido y que el saldo definitivo era de tres personas fallecidas y cinco lesionadas. De estas últimas, cuatro ya habían sido dadas de alta, mientras que una permanecía hospitalizada por una fractura en una pierna.

Aunque el gobernador no dio a conocer la nacionalidad de las víctimas, señaló que se facilitarían los trámites necesarios para su repatriación, lo que apunta a que podrían ser personas extranjeras.

Desde el miércoles pasado, Capadocia ha registrado fuertes lluvias y vientos, condiciones que también provocaron la cancelación de los vuelos en globo aerostático, una de las principales actividades turísticas de la región.

De acuerdo con especialistas, el derrumbe también pudo estar relacionado con los cambios de temperatura, ya que los ciclos de congelamiento y deshielo debilitaron la estructura de la roca. Además, en la base de la formación existían antiguas cuevas excavadas.

 

Más información de la categoria
Pagaron miles al gobierno de Julio Arreola para vender en Noche de Muertos, y terminan relegados y reprimidos por antimotines en Pátzcuaro, Michoacán
Detienen en Guanajuato al presunto responsable del feminicidio de una joven ocurrido en Charo, Michoacán 
Investigan accidente en secundaria de Hidalgo tras incendio de disfraz de Catrina
Localizan persona sin vida en inmediaciones de la Central de Abastos de la capital queretana
Más información de la categoria
Pagaron miles al gobierno de Julio Arreola para vender en Noche de Muertos, y terminan relegados y reprimidos por antimotines en Pátzcuaro, Michoacán
A dos años del homicidio de Mauricio Cruz en Uruapan, periodistas exigen justicia y avances en la Ley Mauricio
Bellas Artes rendirá homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas
Padre Goyo llama a observar elecciones del 27 por intereses del crimen organizado