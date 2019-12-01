Derrumbe de formación rocosa en Turquía deja al menos tres personas sin vida y cinco heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 22:28:19

Capadocia, Turquía, 29 de octubre de 2026.- Al menos tres personas murieron y cinco más resultaron heridas luego del derrumbe de una formación rocosa conocida como “chimenea de hadas”, en la región de Capadocia, Turquía, tras varios días de fuertes lluvias.

Los hechos ocurrieron este jueves alrededor de las 15:15 horas, tiempo local. De acuerdo con el gobernador de la provincia de Nevsehir, Hüseyin Kök, durante las primeras labores de rescate fueron recuperados dos cuerpos, mientras que una persona herida fue trasladada a un hospital.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron que los trabajos de rescate habían concluido y que el saldo definitivo era de tres personas fallecidas y cinco lesionadas. De estas últimas, cuatro ya habían sido dadas de alta, mientras que una permanecía hospitalizada por una fractura en una pierna.

Aunque el gobernador no dio a conocer la nacionalidad de las víctimas, señaló que se facilitarían los trámites necesarios para su repatriación, lo que apunta a que podrían ser personas extranjeras.

Desde el miércoles pasado, Capadocia ha registrado fuertes lluvias y vientos, condiciones que también provocaron la cancelación de los vuelos en globo aerostático, una de las principales actividades turísticas de la región.

De acuerdo con especialistas, el derrumbe también pudo estar relacionado con los cambios de temperatura, ya que los ciclos de congelamiento y deshielo debilitaron la estructura de la roca. Además, en la base de la formación existían antiguas cuevas excavadas.