Derrota dura para los republicanos en Virginia; la demócrata Spanberger será la primera mujer gobernadora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 08:21:12

Richmond, Virginia, Estados Unidos, a 5 de noviembre 2025.- La candidata demócrata Abigail Spanberger se convertirá en la primera mujer gobernadora de Virginia y pondrá fin a cuatro años de gobierno republicano, según conteos preliminares de NBC, CNN y Fox.

De acuerdo con las estimaciones, Spanberger obtuvo el 55% de los votos, un 10 por ciento más que su principal contrincante, la republicana Winsome Earle-Sears.

Spanberger, excongresista demócrata y exagente de la Agencia Central de Intelgiencia (CIA), selló una victoria histórica debido a que es la primera vez que una candidata que no pertenece al partido del presidente en turno logra imponerse en Virginia.

En su campaña, la demócrata se centró en medidas para hacer frente al coste de vida, la desigualdad y en abordar preocupaciones locales sobre el impacto de los recortes de empleos federales y el cierre del gobierno en un estado con más de 300 mil trabajadores de esa índole.

Caber señalar que Spanberger vinculó fuertemente a Earle-Sears con el presidente Donald Trump, aunque este no la respaldó públicamente.

Según las estimaciones, la política de tendencia liberal ganó con claridad entre los votantes con educación universitaria, entre los más jóvenes (con un 67 %) y con una mayoría de voto femenino.