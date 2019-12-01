Departamento de Guerra de EEUU negocia posible apoyo militar con automotrices: WSJ

Departamento de Guerra de EEUU negocia posible apoyo militar con automotrices: WSJ
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 10:51:54
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Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de abril 2026.- El Departamento de Guerra de Estados Unidos (DOW) ha sostenido conversaciones con varias empresas de automóviles, entre ellas General Motors y Ford, sobre una posible ayuda a la producción de suministros militares, según informó el medio The Wall Street Journal (WSJ).

El diario indicó que citó fuentes conocedoras del tema, las cuales le indicaron que las reuniones han sido “preliminares y amplias”, además, detallaron que antes de la ofensiva conjunta de su país e Israel contra Irán.

Igualmente, el rotativo neoyorquino explicó que la colaboración se centraría en “aumentar la capacidad de producción doméstica”.

De acuerdo con la información obtenida por WSJ, los funcionarios del DOW pidieron a los ejecutivos de esas empresas identificar “barreras” a ese posible trabajo adicional en materia de defensa, “desde requisitos de contratos hasta problemas en el proceso de licitación”.

Por su parte, The New York Times, que cita sus propias fuentes, el Pentágono busca la producción de componentes, no sistemas de armas completos, y posible ayuda para adquirir vehículos, munición y otros dispositivos rápido y a bajo coste.

Otras empresas con las que ha contactado el Pentágono son Oshkosh y GE Aerospace.

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