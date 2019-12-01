Demócratas aventajan a republicanos en carrera por el control del Congreso, revela encuesta de NBC News

Demócratas aventajan a republicanos en carrera por el control del Congreso, revela encuesta de NBC News
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 09:50:28
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Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de noviembre 2026.- A solo días de que se celebren las elecciones intermedias en Estados Unidos, el Partido Demócrata aventaja con siete puntos a sus rivales republicanos en la “lucha” por controlar el Congreso, reveló una encuesta nacional publicada por la cadena NBC News.

Según el sondeo, el 52 por ciento de los votantes registrados consultados prefiere que el Poder Legislativo estadounidense esté bajo el control de la izquierda, mientras que un 45% optará por mantener la mayoría con el instituto político conservador.

Además, el ejercicio demoscópico mostró un índice de desaprobación de Trump de 60 por ciento, el más alto en cualquiera de sus dos mandatos.

En ese sentido, el 64 por ciento de los inconformes consideró que el mandatario estadounidense no ha cumplido con sus expectativas, mientras que el 70% piensa que el rumbo del país es equivocado.

Igualmente, casi el 75 por ciento de los encuestados se declararon insatisfechos con el estado de la economía.

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