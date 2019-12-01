Delcy Rodríguez y el Chavismo se comprometen a rescatar a Maduro y su esposa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 08:58:05

Caracas, Venezuela, a 8 de enero 2026.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez y los partidarios del Chavismo, se comprometieron a rescatar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por Estados Unidos en una operación militar realizada el pasado 3 de enero.

La mandataria provisional se reunió con sus partidarios en el Gran Polo Patriótico para “trazar metas en defensa de la paz y la soberanía”, entre ellas, “el rescate” de Maduro y Flores “tras su secuestro por fuerzas de ocupación” estadounidenses, según el equipo de prensa de la Presidencia.

Las otras dos “directrices fundamentales” son “garantizar la paz en toda la república y mantener la gobernabilidad política ante los desafíos actuales”, señala la nota de prensa.

Además, en el encuentro estuvieron presentes el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, además de gobernadores, diputados, vicepresidentes sectoriales y representantes del Gran Polo Patriótico.

Por su parte, Delcy Rodríguez llamó a una “unidad monolítica” y a asegurar “la producción nacional a través de los motores de la agenda económica bolivariana”.

Mientras que, según el texto oficial, las fuerzas políticas del chavismo expresaron “su compromiso inquebrantable de cumplir con las tareas de rescate”.