Delcy Rodríguez hace cambios en el gobierno y la ONU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 09:22:08

Caracas, Venezuela, a 25 de marzo 2026.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al economista Johann Álvarez Márquez como nuevo ministro de Comercio Exterior, en reemplazo de Coromoto Godoy.

Sobre Álvarez Márquez, la mandataria encargada dijo que es un economista experto en el comercio exterior.

"Asume esta responsabilidad en una etapa donde la dinámica comercial global es fundamental para el desarrollo de una economía productiva, diversificada y para el impulso de Venezuela en los mercados internacionales", comentó la sucesora de Nicolás Manduro, quien fue capturado por Estados Unidos el 3 de enero del presente año.

Mientras que, el ahora ex ministro asumirá la representación permanente del país sudamericano ante las Naciones Unidas (ONU), en sustitución de Samuel Moncada.

A través de un mensaje en su cuenta de Telegram, la chavista indicó que Godoy tendrá el compromiso de llevar la "voz digna y soberana" de Venezuela en el escenario internacional.

"Confiamos en su experiencia y amplia trayectoria diplomática para consolidar la presencia de Venezuela en el Sistema de Naciones Unidas, defendiendo nuestros intereses y fortaleciendo las relaciones de cooperación en todos los espacios internacionales", agregó Rodríguez.

Cabe mencionar que Godoy fue embajadora de Venezuela en España entre enero de 2023 y enero de 2025, cuando Nicolás Maduro la designó como titular de Comercio Exterior. Previamente se desempeñó como embajadora en Trinidad y Tobago, en la India, concurrente con Nepal y Sri Lanka y cónsul de Miami, Estados Unidos.