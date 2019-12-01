Defensa de García Luna denuncia "meses de maltratos en incomunicación" contra su cliente preso en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 07:47:03

Denver, Colorado, Estados Unidos, a 21 de agosto 2025.- El equipo legal del ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, aseguró que su cliente ha estado incomunicado por ocho meses en diversas cárceles de Estados Unidos, además de que en dicho lapso de tiempo perdió más de 14 kilos de peso.

Los abogados Cesar de Castro y Valerie Gotlib, enviaron a principios de agosto dos cartas a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, en donde solicitaron un aplazamiento de 90 días para presentar la apelación en contra de la sentencia que se le impuso en octubre de 2024 por cargos relacionados con narcotráfico.

“La suscrita ha representado a múltiples clientes encarcelados en apelación. Nunca antes habíamos estado imposibilitados de tener comunicación alguna con nuestro cliente. En ocho meses, solo se nos ha permitido tres horas de comunicación con nuestro cliente”, apuntó en la misiva la litigante Gotlib.

Además, en los textos, los defensores del ex funcionario federal en eL sexenio de Felipe Calderón señalaron que García Luna ha estado sometido a un régimen de aislamiento y de castigo extremo desde su salida de la cárcel metropolitana de Brooklyn en diciembre del año pasado.

Señalaron que el ex secretario ha pasado por tres centros penitenciarios, entre ellos la cárcel UPS Lee en Virginia y la cárcel de súper máxima seguridad AMX Florence en Colorado, donde se encuentra preso en la actualidad.

En ese sentido, los abogados aseveran que en el UPS Lee en Virginia solo pudieron con su cliente por teléfono durante tres horas, y denunciaron que autoridades no le han permitido hacerse cargo de su higiene personal.

“Se le privó de la posibilidad de ducharse, afeitarse o incluso comer con cubiertos; fue encerrado en la unidad de alojamiento especial reservada para quienes han violado las reglas de la prisión”, se lee en uno de los documentos.

Por otra parte, en Colorado, indicaron que aunque las condiciones de higiene y de alimentación para el exsecretario de Seguridad Pública mexicano mejoraron, se mantiene la incomunicación.