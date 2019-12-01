Declaran Estado de sitio en Guatemala ante violencia de pandillas

Declaran Estado de sitio en Guatemala ante violencia de pandillas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 10:18:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de Guatemala, Guatemala, a 19 de enero 2026.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó el Estado de sitio durante 30 días en todo el país, debido a la reciente oleada de violencia por parte de las pandillas con ataques a las fuerzas de seguridad y motines en las cárceles.

Lo anterior lo dio a conocer el mandatario guatemalteco a través de un mensaje en cadena nacional.

El jefe de Estado tomó la determinación luego de que fueron asesinados ocho agentes de la Policía Nacional Civil, los cuales sufrieron ataques, presuntamente por parte de pandilleros, en distintos puntos de la capital del país.

Cabe señalar que el Estado de sitio permite a las autoridades la detención de cualquier persona sin necesidad de mandamiento judicial y está diseñado para garantizar la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes. Además, prohíbe las reuniones o manifestaciones.

En su mensaje a la nación Arévalo de León subrayó que “no permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala“.

Asimismo, aseguró que la estrategia “contra los criminales está teniendo éxito” y por ello “están desesperados”.

Por otra parte, comentó que los grupos criminales decidieron amotinarse el sábado en varias cárceles y “en represalia a los exitosos operativos” los pandilleros atacaron a las fuerzas de seguridad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Inicia en el CECAFIS la Formación Inicial de 64 futuros policías en Querétaro
Cae presunto jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva en Sinaloa; hay 7 detenidos más
Aseguran fusil de alto calibre y armas largas en Chihuahua
Mujer pierde la vida tras caer del Puente del Amor en León, Guanajuato
Más información de la categoria
José Armando Álvarez Cano, nuevo arzobispo de Morelia tras renuncia de Carlos Garfias
Cae presunto jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva en Sinaloa; hay 7 detenidos más
Presencia permanente en Tanhuato tras apología del delito, afirma gobernador de Michoacán
“No venían tropas” en avión militar de Estados Unidos que aterrizó en México: Claudia Sheinbaum
Comentarios