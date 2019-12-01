Declaran Estado de sitio en Guatemala ante violencia de pandillas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 10:18:36

Ciudad de Guatemala, Guatemala, a 19 de enero 2026.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó el Estado de sitio durante 30 días en todo el país, debido a la reciente oleada de violencia por parte de las pandillas con ataques a las fuerzas de seguridad y motines en las cárceles.

Lo anterior lo dio a conocer el mandatario guatemalteco a través de un mensaje en cadena nacional.

El jefe de Estado tomó la determinación luego de que fueron asesinados ocho agentes de la Policía Nacional Civil, los cuales sufrieron ataques, presuntamente por parte de pandilleros, en distintos puntos de la capital del país.

Cabe señalar que el Estado de sitio permite a las autoridades la detención de cualquier persona sin necesidad de mandamiento judicial y está diseñado para garantizar la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes. Además, prohíbe las reuniones o manifestaciones.

En su mensaje a la nación Arévalo de León subrayó que “no permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala“.

Asimismo, aseguró que la estrategia “contra los criminales está teniendo éxito” y por ello “están desesperados”.

Por otra parte, comentó que los grupos criminales decidieron amotinarse el sábado en varias cárceles y “en represalia a los exitosos operativos” los pandilleros atacaron a las fuerzas de seguridad.