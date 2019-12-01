Declara Lula da Silva que no teme nuevas sanciones de EU contra Brasil

Declara Lula da Silva que no teme nuevas sanciones de EU contra Brasil
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 11:25:19
Brasilia, Brasil, a 12 de septiembre de 2025.- El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva declaró durante una entrevista para el canal Band Tv mientras le preguntaban sobre si hay la posibilidad de más sanciones de Estados Unidos, que no teme ante nuevas imposiciones.

“No lo temo. (...) Las sanciones contra Brasil son todas falsas. Y el presidente Trump sabe que lo que se ha dicho sobre Brasil es mentira”.

Además dijo que no existe el déficit comercial que al que se refiere el presidente estadounidense.

“El presidente de un país no puede interferir en las decisiones de otro Estado soberano. Si va a tomar otras medidas, será su problema. Reaccionaremos a medida que se tomen”, aseveró.

