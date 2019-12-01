Declara Lula da Silva que Brasil no aplica aranceles recíprocos a Estados Unidos

Declara Lula da Silva que Brasil no aplica aranceles recíprocos a Estados Unidos
Brasilia, Brasil, a 6 de agosto de 2025.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que su país no va a aplicar aranceles recíprocos en represalia a Estados Unidos, después de que entró en vigor el incremento de 10 a 50 por ciento de las tarifas aduaneras que Donald Trump impuso a los productos brasileños.

Esta decisión, se tomó para no agravar la situación que ya existe entre ambos países.

Asimismo, el mandatario brasileño, dijo que por el momento no piensa hablar con Trump, porque cree el mandatario estadounidense no quiere la conversación.

“El día que mi intuición me diga que Trump está listo para hablar, no dudaré en llamarlo. Pero hoy mi intuición dice que no quiere hablar. Y no voy a humillarme”, expresó en una entrevista con la agencia Reuters desde su residencia.

También dijo que buscará un dialogo con los líderes de China y la India, para establecer una respuesta conjunta de los BRICS a los aranceles de Estados Unidos.

