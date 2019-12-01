Declara Cuba dos días de duelo nacional por el fallecimiento de 32 militares tras la detención de Maduro

La Habana, Cuba, a 4 de enero de 2026.- Cuba anunció la declaración de dos días de duelo nacional en memoria de 32 integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior que perdieron la vida durante el operativo en el que tropas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, de acuerdo con reportes de la prensa oficial cubana.

El presidente Miguel Díaz-Canel expresó su reconocimiento a los fallecidos a través de la red social X.

En su mensaje destacó el “honor y la gloria” de los combatientes cubanos que murieron al enfrentar a lo que calificó como “terroristas en uniforme imperial”, a quienes acusó de secuestrar y trasladar de manera ilegal al mandatario venezolano y a su esposa, a quienes —señaló— ayudaban a proteger a solicitud del gobierno venezolano.

Cabe resaltar que el gobierno de Estados Unidos, acusó formalmente a Nicolás Maduro y a su esposa, de cuatro cargos por terrorismo y narcotráfico, entre otros, por lo que este lunes comparecerá ante un tribunal de Nueva York.