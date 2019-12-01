Declara Cuba dos días de duelo nacional por el fallecimiento de 32 militares tras la detención de Maduro

Declara Cuba dos días de duelo nacional por el fallecimiento de 32 militares tras la detención de Maduro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 22:43:19
La Habana, Cuba, a 4 de enero de 2026.- Cuba anunció la declaración de dos días de duelo nacional en memoria de 32 integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior que perdieron la vida durante el operativo en el que tropas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, de acuerdo con reportes de la prensa oficial cubana.

El presidente Miguel Díaz-Canel expresó su reconocimiento a los fallecidos a través de la red social X.

En su mensaje destacó el “honor y la gloria” de los combatientes cubanos que murieron al enfrentar a lo que calificó como “terroristas en uniforme imperial”, a quienes acusó de secuestrar y trasladar de manera ilegal al mandatario venezolano y a su esposa, a quienes —señaló— ayudaban a proteger a solicitud del gobierno venezolano.

Cabe resaltar que el gobierno de Estados Unidos, acusó formalmente a Nicolás Maduro y a su esposa, de cuatro cargos por terrorismo y narcotráfico, entre otros, por lo que este lunes comparecerá ante un tribunal de Nueva York.

