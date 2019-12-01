Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 08:41:39

Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de noviembre 2026.- La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), creó una línea especial en la que busca recibir información específica sobre la mayor organización criminal de Sinaloa.

En ese sentido, el director de la dependencia federal, Terry Cole, subrayó que toda denuncia será confidencial y anónima.

“Juntos podemos exponer la corrupción, desarticular redes financieras, desmantelar organizaciones narcoterroristas y proteger a nuestras comunidades”, señaló el funcionario estadounidense.

De acuerdo con la información disponible, la Línea de Denuncia sobre el Cártel de Sinaloa pide información sobre miembros de la organización, así como de sus aliados.

De igual forma, quieren recibir denuncias sobre funcionarios coludidos, redes criminales y personas que los apoyen mediante lavado de dinero.

La DEA estableció los siguientes canales de comunicación para recibir información del Cártel de Sinaloa: