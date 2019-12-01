DEA elogia "disposición sin precedentes" de México para trabajar con EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 12:45:36

Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de agosto 2025.- Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), elogió a “disposición sin precedentes” de México a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el trasiego de estupefacientes.

“Considero que, debido a los esfuerzos del presidente (Donald Trump) con México, estamos viendo una disposición sin precedentes de ese país a cooperar con EE.UU. y nuestro personal”, dijo el funcionario federal a la cadena Fox News.

Además, el director Cole comentó que cree que “juntos podemos seguir salvando la mayor cantidad de vidas estadounidenses posibles”.

Las declaraciones del encargado de la agencia federal se dan luego de que anunciaron una operación conjunta en la frontera, la cual fue desmentida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por otra parte, ante la pregunta de que si la DEA apoyaría posibles planes de la Administración trumpista para “bombardear” a los cárteles mexicanos dentro de sus esfuerzos por desmantelar las redes de tráfico de drogas hacia su territorio, el director Cole respondió que su organización “apoyará la decisión” que tome el mandatario estadounidense.