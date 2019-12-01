De La Espriella encara a delincuente durante operativo con 172 detenidos en Bogotá

De La Espriella encara a delincuente durante operativo con 172 detenidos en Bogotá
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 21:46:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Bogotá, Colombia, 29 de octubre de 2026.- Un operativo de seguridad en Bogotá dejó 172 personas detenidas y 114 allanamientos, de acuerdo con la información presentada por el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, el pasado 28 de octubre. La acción, llamada Operación KRATOS, se realizó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército y el CTI de la Fiscalía.

Durante la movilización, el mandatario encaró a un detenido conocido como “Mailo”, señalado de estar relacionado con el lanzamiento de una granada en el barrio Santa Fe. Frente al hombre, De La Espriella lo llamó delincuente y lo acusó de ser un asesino.

Como resultado del operativo, las autoridades decomisaron 11 armas de fuego, tres granadas, 72 cartuchos y 34 celulares. También reportaron el aseguramiento de distintas cantidades de marihuana, cocaína, bazuco y tusi, además de 10.1 millones de pesos colombianos en efectivo y dos motocicletas, una incautada y otra recuperada.

El presidente afirmó que las acciones continuarán contra las organizaciones delictivas y sus principales integrantes, también reconoció la participación de las corporaciones de seguridad y aseguró que su gobierno respaldará los operativos para combatir la delincuencia en la capital colombiana.

Más información de la categoria
Pagaron miles al gobierno de Julio Arreola para vender en Noche de Muertos, y terminan relegados y reprimidos por antimotines en Pátzcuaro, Michoacán
Detienen en Guanajuato al presunto responsable del feminicidio de una joven ocurrido en Charo, Michoacán 
Investigan accidente en secundaria de Hidalgo tras incendio de disfraz de Catrina
Localizan persona sin vida en inmediaciones de la Central de Abastos de la capital queretana
Más información de la categoria
Pagaron miles al gobierno de Julio Arreola para vender en Noche de Muertos, y terminan relegados y reprimidos por antimotines en Pátzcuaro, Michoacán
A dos años del homicidio de Mauricio Cruz en Uruapan, periodistas exigen justicia y avances en la Ley Mauricio
Bellas Artes rendirá homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas
Padre Goyo llama a observar elecciones del 27 por intereses del crimen organizado