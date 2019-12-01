Bogotá, Colombia, 29 de octubre de 2026.- Un operativo de seguridad en Bogotá dejó 172 personas detenidas y 114 allanamientos, de acuerdo con la información presentada por el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, el pasado 28 de octubre. La acción, llamada Operación KRATOS, se realizó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército y el CTI de la Fiscalía.

Durante la movilización, el mandatario encaró a un detenido conocido como “Mailo”, señalado de estar relacionado con el lanzamiento de una granada en el barrio Santa Fe. Frente al hombre, De La Espriella lo llamó delincuente y lo acusó de ser un asesino.

Como resultado del operativo, las autoridades decomisaron 11 armas de fuego, tres granadas, 72 cartuchos y 34 celulares. También reportaron el aseguramiento de distintas cantidades de marihuana, cocaína, bazuco y tusi, además de 10.1 millones de pesos colombianos en efectivo y dos motocicletas, una incautada y otra recuperada.

El presidente afirmó que las acciones continuarán contra las organizaciones delictivas y sus principales integrantes, también reconoció la participación de las corporaciones de seguridad y aseguró que su gobierno respaldará los operativos para combatir la delincuencia en la capital colombiana.