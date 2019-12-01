Dan pena capital a pareja que abusó sexualmente de 33 niños en India; vendían videos de las agresiones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 14:20:14

Bombay, India, a 21 de febrero 2026.- Una pareja de India recibió la sentencia de cadena capital por agredir sexualmente a 33 niños, algunos de tan solo tres años de edad, informaron las autoridades.

Se dio a conocer que los ahora sentenciados a muerte vendían los videos de las violaciones en la dark web.

Según un comunicado oficial de la Oficina Central de Investigaciones (CBI), algunas de las víctimas tuvieron que ser hospitalizadas por lesiones en los genitales causadas durante agresiones sexuales con penetración.

Igualmente se detalló que los delitos en contra de los menores de edad se cometieron entre 2010 y 2020 en los distritos de Banda y Chitrakoot, en el estado de Uttar Pradesh (norte).

"Durante la investigación se descubrió que los acusados habían cometido diversos actos perversos, como agresiones sexuales graves con penetración contra 33 niños varones", precisó la fuente.

Por lo anterior, un tribunal de enjuiciamiento dictó pena de muerte contra la pareja y ordenó al gobierno del estado pagar una indemnización de un millón de rupias (11 mil 21 dólares) a cada una de las víctimas.

Según la CBI, los agresores sexuales les ofrecían a las víctimas acceso a juegos en línea, dinero en efectivo o regalos.

La pareja también grababa los abusos y vendía los videos y las fotos en la dark web a clientes de 47 países, según el periódico Times of India.