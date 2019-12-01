Dan más de 12 años en prisión a mexicano por tráfico de estupefacientes en EEUU

Dan más de 12 años en prisión a mexicano por tráfico de estupefacientes en EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 12:19:55
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Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 10 de octubre 2026.- Un ciudadano mexicano identificado como Juan José Guerra Rentería, de 46 años, recibió una condena de 12 años y cinco meses en Estados Unidos, por su responsabilidad en el delito de tráfico y venta de estupefacientes, posesión ilegal de municiones y reingreso ilegal al país tras haber sido deportado en dos ocasiones.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), el ahora sentenciado había sido expulsado del territorio estadounidense en 2006 y nuevamente en 2020.

Posteriormente, en octubre de 2025, el señalado fue detenido mientras conducía un automóvil en Orange, California, en esa ocasión, las autoridades localizaron más de 211 gramos de metanfetamina, además de 56 cartuchos de munición calibre .45.

La dependencia federal sostuvo que la droga estaba preparada para su distribución, por lo que le imputaron el delito de narcotráfico.

Además, el departamento mencionó que Guerra Rentería contaba con múltiples condenas previas por delitos graves, por lo que no tenía permitido poseer armas y municiones como las que le fueron decomisadas.

 

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