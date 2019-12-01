Dan cadena perpetua al "Doctor Muerte" por ultimar a 12 pacientes y envenenar a 30 en Francia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 13:18:24

Besanzón, Francia, a 18 de diciembre 2025.- Frédéric Péchier recibió una sentencia de cadena perpetua por envenenar a 30 pacientes, de los cuales 12 perdieron la vida, en un presunto intento de desacreditar a sus compañeros de trabajo.

El hombre de 53 años, médico de profesión con especialidad en anestesiología trabajó en dos clínicas en la ciudad de Besanzón, Francia, en donde, entre el 2008 y 2017, múltiples pacientes sufrieron paros cardíacos en circunstancias sospechosas.

Se dio a conocer que la víctima más joven tenía 4 años y la mayor falleció con 89.

Durante su audiencia de lectura de sentencia, la presidenta del tribunal de Besanzón, Delphine Thibierge, dijo directamente al acusado, que sería “encarcelado inmediatamente”.

Cabe señalar que hasta ese momento, el “Doctor Muerte”, como lo apodó la Fiscalía Francesa, llevó su proceso en libertad.

“Usted es un Doctor Muerte, un envenenador, un asesino. Avergüenza a los doctores. Convirtió la clínica en un cementerio”, expresó el agente ministerial ante los presentes.

La autoridad acusó al médico de contaminar bolsas de perfusión con potasio, anestésicos locales, adrenalina e incluso heparina, para provocar un paro cardíaco o hemorragias en pacientes atendidos por sus colegas.

Por su parte, Péchier siempre se apegó a su declaratoria de inocencia, dijo lo siguiente en su último uso de la palabra: “Hace ocho años que lucho contra los que me acusan de ser un envenenador (...) Hice un juramento en 1999 y siempre lo he respetado, el juramento hipocrático. No soy un envenenador”.