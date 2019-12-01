Dan a conocer identidad del presunto homicida de Charlie Kirk

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 09:47:35

Salt Lake City, Utah, a 12 de septiembre 2025.- El presunto homicida de Charlie Kirk, influencer conservador que fue aliado del presidente Donald Trump, fue identificado como Tyler Robinson, de acuerdo con el gobernador de Utah, Spencer Cox.

"Lo atrapamos. La noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington con información de que Robinson les había confesado o insinuado haber cometido el incidente", informó el mandatario estatal.

Asimismo, comentó que las autoridades analizaron las imágenes de vigilancia de la Universidad del Valle de Utah y vieron al sospechoso llegar al campus en un automóvil Dogde Challenger el día del asesinato.

“Se le vio con una camiseta marrón sencilla, pantalones cortos de color claro, una gorra negra con un logo blanco y zapatos de color claro… Cuando los investigadores lo encontraron esta mañana, el sospechoso vestía ropa compatible con la vista en el video”, dijo Cox, de extracción republicana.

De acuerdo con varios medios, el sospechoso fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur de Orem, Utah, lugar del atentado, después de que su padre lo convenció de entregarse.