Dan 22 años de prisión a intermediario del homicidio del senador colombiano Miguel Uribe

Bogotá, Colombia, a 20 de marzo de 2026.- Una jueza colombiana impuso una pena de 22 años y cuatro meses de prisión a Simeón Pérez Marroquín, alias "El Viejo", señalado como el principal articulador del asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el sentenciado fue hallado culpable de varios delitos, entre ellos homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en actividades criminales, así como la fabricación y porte ilegal de armas de fuego. Las autoridades sostuvieron que su papel fue determinante en la planeación y ejecución del ataque ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

El atentado tuvo consecuencias fatales semanas después, cuando Uribe Turbay perdió la vida el 11 de agosto, tras permanecer dos meses en estado crítico debido a impactos de bala en la cabeza. El caso generó una fuerte conmoción nacional y dio pie a una investigación de gran escala que ha derivado en la detención de nueve personas, de las cuales cuatro ya han sido condenadas, incluido el menor de edad que ejecutó el ataque.

Las indagatorias señalan que alias “El Viejo” delegó en Elder José Arteaga Hernández, alias "Chipi" la coordinación operativa del crimen, además de realizar labores de vigilancia sobre la víctima meses antes del atentado. También se le atribuye haber proporcionado el arma utilizada, la cual fue alterada para incrementar su capacidad letal.

Asimismo, la Fiscalía indicó que, tras el ataque, el ahora sentenciado apoyó la fuga de Katherine Andrea Martínez Martínez, a quien entregó recursos económicos y un teléfono celular. La mujer fue trasladada al departamento de Caquetá, donde presuntamente recibiría adiestramiento en tácticas de francotirador y uso de drones por parte de la estructura conocida como Segunda Marquetalia, vinculada a disidencias de las FARC.