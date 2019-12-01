Da a conocer Francia el posible robo de datos de 1.2 millones de cuentas bancarias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 22:44:58
París, Francia, a 18 de febrero de 2026.- El Ministerio de Finanzas de Francia dio a conocer, de acuerdo con información publicada por Le Parisien, que se investiga un posible acceso indebido a datos vinculados con aproximadamente 1.2 millones de cuentas bancarias.

De acuerdo con la dependencia, desde finales de enero de 2026 un individuo malintencionado habría logrado ingresar a un sistema mediante el uso indebido de las credenciales de un funcionario con permisos dentro del esquema de intercambio de información entre ministerios. A través de ese acceso, el intruso consultó parcialmente el archivo que concentra el registro de todas las cuentas abiertas en instituciones financieras francesas, el cual contiene datos personales.

Entre la información potencialmente expuesta se encuentran datos bancarios, nombre del titular, domicilio y, en ciertos casos, el número de identificación fiscal de los usuarios. Las autoridades estiman que el incidente podría haber comprometido la información correspondiente a 1.2 millones de cuentas.

El Ministerio indicó que actuó de inmediato para bloquear el acceso no autorizado y reforzar los mecanismos de seguridad, con el fin de prevenir nuevos eventos. Asimismo, informó que notificará a las personas afectadas en los próximos días y les recomendó mantenerse atentas ante cualquier actividad sospechosa.

