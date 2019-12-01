Da a conocer Estados Unidos cargos contra más de 70 miembros de pandilla venezolana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 18:39:18

Washington, Estados Unidos, a 18 de diciembre de 2025.- Estados Unidos dio a conocer cargos contra aproximadamente 70 miembros de la pandilla nevezolana “Tren de Aragua”, incluidos su jefe, "Niño Guerrero" y sus principales lugartenientes, informó el Departamento de Justicia.

"Esta nueva serie de cargos en múltiples estados subraya el compromiso inquebrantable de la Administración Trump de restaurar la seguridad pública", indicó la Fiscal General, Pam Bondi.

Los cargos, que fueron presentados de manera simultánea en los estados de Colorado, Nebraska, Nueva México, Nueva York y Texas muestran todas las actividades criminales, como desvalijar cajeros automáticos, distribuir drogas, secuestros o asesinatos, para lo cual los pandilleros utilizan armas pesadas, además de explosivos.

"El Tren de Aragua es un cártel terrorista que viola nuestras fronteras para traer muerte, drogas y caos a comunidades estadounidenses", expresó el vicefiscal general, Todd Blanche.

Asimismo en el Distrito Sur de Nueva York, el Departamento de Justicia presentó cargos contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", quien se encuentra prófugo, por actuar supuestamente en concierto con el Cártel de los Soles, que el gobierno estadounidense considera que está liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

"El Cártel de los Soles es una organización venezolana de narcotráfico compuesta por altos funcionarios del gobierno venezolano que corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos", explica el comunicado de esa jurisdicción.

Hasta el momento, Estados Unidos, ofrece una recompensa de cinco millones de dólares para quien dé información que conduzca a la captura del "Niño Guerrero".

En el Distrito Sur de Texas se presentaron nuevos cargos contra cuatro ayudantes del "Niño Guerrero", entre ellos Yohan José Romero, alias "Johan Petrica", y Juan Gabriel Rivas Núñez, alias "Juancho".

Además hay cargos de secuestro, tortura y asesinato contra once pandilleros en Nuevo México, quienes protagonizaron una balacera en Colorado contra un grupo adversario.

Por ello, Estados Unidos ha presentado cargos contra 260 miembros del Tren de Aragua desde enero de este año, señala el comunicado.