Da a conocer Delcy Rodríguez un plan para elevar la producción y exportación de oro de Venezuela

Caracas, Venezuela, a 19 de enero de 2026.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer este lunes la puesta en marcha de un plan orientado a elevar la producción y exportación de oro, así como de otros minerales considerados estratégicos, entre ellos hierro y bauxita, con la finalidad de fortalecer el ingreso de divisas al país.

Durante una comparecencia televisiva en la que expuso los avances del Motor Minero, Rodríguez explicó que esta estrategia fue diseñada previamente junto con el presidente Nicolás Maduro. “Este plan lo estuvimos trabajando con el presidente Maduro el año pasado, el Plan Oro, para el incremento de la producción de oro, para el incremento de la producción de hierro, de bauxita, de los minerales estratégicos para el desarrollo industrial de Venezuela y también para la generación de divisas a nuestro país”, señaló.

La funcionaria detalló que, al cierre del ejercicio fiscal 2025, la producción nacional de oro alcanzó las 9.5 toneladas. Asimismo, destacó que el sector minero mostró un desempeño positivo, con un aumento del 81% en la actividad del sector público y un crecimiento del 34.8% en el ámbito privado. Subrayó además que la minería se ha consolidado como “un elemento importante en el crecimiento del Producto Interno Bruto de Venezuela, después del Motor Hidrocarburos”.

Por otra parte, recordó que en marzo de 2018 la empresa canadiense Gold Reserve certificó, mediante una Evaluación Económica Preliminar, la existencia de la “cuarta mina de oro más grande del mundo” en territorio venezolano. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Minero, los recursos certificados se localizan en un área de seis kilómetros dentro del Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, y "ascienden a un millón 480 mil kilos, es decir, más de 52 millones de onzas troy de oro”.