Cuba sufre nuevo apagón nacional; es el segundo en menos de una semana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 19:18:40

La Habana, Cuba, a 21 de marzo de 2026.- La isla de Cuba experimentó este sábado 21 de marzo otro apagón generalizado tras la caída total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 18:38 horas (hora local), siendo el segundo evento de este tipo en menos de una semana.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) dio a conocer en redes sociales el incidente, al señalar que ocurrió una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional y que ya se activaron los protocolos correspondientes para restablecer el servicio.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las posibles causas que originaron la desconexión del sistema eléctrico.

Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial conforme avancen las investigaciones.