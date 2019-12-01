Cuba sufre nuevo apagón nacional; es el segundo en menos de una semana

Cuba sufre nuevo apagón nacional; es el segundo en menos de una semana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 19:18:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

La Habana, Cuba, a 21 de marzo de 2026.- La isla de Cuba experimentó este sábado 21 de marzo otro apagón generalizado tras la caída total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 18:38 horas (hora local), siendo el segundo evento de este tipo en menos de una semana.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) dio a conocer en redes sociales el incidente, al señalar que ocurrió una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional y que ya se activaron los protocolos correspondientes para restablecer el servicio.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las posibles causas que originaron la desconexión del sistema eléctrico.

Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial conforme avancen las investigaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado deja un hombre sin vida en Zamora, Michoacán
Fiscalía de Jalisco logra 20 vinculaciones a proceso por delitos contra menores en marzo
Invitan a jóvenes de Michoacán a integrarse al Ejército Mexicano
Controlan incendio en edificio de la Colonia Roma en la CDMX; rescatan a un perrito
Más información de la categoria
Pemex y la Secretaría de Marina controlan derrame de hidrocarburo en Paraíso, Tabasco
Lula propone alianza entre Petrobras y Pemex
Sheinbaum declara al turismo comunitario como actividad de prioridad nacional
México reactiva el subsidio a la gasolina ante conflicto en Medio Oriente
Comentarios