Cuba recibe a militares heridos y cuerpos de fallecidos tras ataque de Estados Unidos en Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 12:27:04
La Habana, Cuba, 15 de enero del 2026.- El Gobierno de Cuba confirmó que militares cubanos heridos y los cuerpos de los 32 militares muertos durante los ataques de Estados Unidos en Venezuela, que culminaron con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, fueron recibidos en la isla.

La llegada de los heridos y los cuerpos se produjo en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde fueron recibidos por altos funcionarios del gobierno, incluidos el canciller Bruno Rodríguez, el ministro del Interior Lázaro Alberto Álvarez y el titular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera.

En imágenes difundidas por la televisión estatal se puede ver a al menos dos militares en silla de ruedas, confirmando que no solo hubo fallecidos, sino también supervivientes lesionados del operativo.

El gobierno cubano ya había informado previamente que 32 militares cubanos murieron durante la operación estadounidense en Venezuela, describiendo a los fallecidos como combatientes que “cumplieron con su deber con dignidad y heroísmo” y perdieron la vida tanto en combate directo como a causa de bombardeos en la zona.

Las autoridades de la isla aseguraron que a los fallecidos se les promoverá póstumamente en grado militar como forma de reconocimiento a su servicio y sacrificio.

 

