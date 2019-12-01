Cuba confirma "conversaciones" con EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 07:47:32

La Habana, Cuba, a 13 de marzo 2026.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que "funcionarios cubanos han sostenido recientemente "conversaciones" con representantes de Estados Unidos.

Lo anterior lo dio a conocer durante una reunión con miembros de las más altas instancias del Partido Comunista (PCC) y del comité ejecutivo del Consejo de Ministros, según imágenes difundidas por la televisión estatal.

Asimismo, el mandatario cubano indicó que las reuniones tienen como objetivo buscar soluciones por la vía del diálogo.

"Esta conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones", añadió el jefe de Estado.

Díaz-Canel destacó que esas conversaciones, son facilitadas por "factores internacionales" que no precisó.