Cuba buscará un "trato" con EEUU, asegura Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 07:58:31
Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de febrero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que cree que Cuba buscará un “trato” con su país, luego de que anunció que impondrá aranceles a países que suministren petróleo a la isla.

A bordo del Air Force One, el mandatario estadounidense dio esas declaraciones al ser cuestionado sobre las palabras de su homólogo mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, quien advirtió que cortar el suministro de crudo a la nación caribeña ocasionará una crisis humanitaria.

“No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre. Vendrán a nosotros y harán un trato”, aseguró el líder republicano.

Además, el jefe de Estado opinó que Cuba está en “una situación muy mala” porque “vivían del dinero y del petróleo de Venezuela, pero nada de esto está llegando”.

Por otra parte, comentó que le pidió a la mandataria mexicana que dejará de envíar crudo a la isla y ella accedió.

