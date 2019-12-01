Cuatro periodistas pierden la vida en ataque israelí a hospital que deja 15 muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 07:58:02

Gaza, Franja de Gaza, a 25 de agosto 2025.- Un ataque israelí a un hospital en la ciudad de Jan Yunis, en la Franja de Gaza, dejó un saldo de al menos 15 personas muertas, entre ellas cuatro periodistas que trabajaban para medios internacionales, según informó la Defensa Civil palestina.

En ese sentido, el portavoz de la organización de rescatistas, Mahmud Basal, reportó un "balance (...) de 15 muertos, entre ellos cuatro periodistas y un miembro de la Defensa Civil", tras haber informado de dos ataques israelíes contra el hospital Nasser.

De acuerdo con la fuente citada, el primer ataque fue perpetrado con un dron explosivo, y luego hubo un bombardeo cuando los heridos evacuaban el centro médico.

Por su parte el medio Al Jazeera anunció que uno de sus fotoperiodistas y camarógrafo, Mohammad Salama, murió en el lugar.

Mientras tanto, la agencia de noticias canadiense-británica Reuters indicó que uno de los periodistas fallecidos y uno de los heridos formaban parte de su plantilla.

“Estamos consternados por la muerte del colaborador de Reuters Husam al Masri y las lesiones sufridas por otro de nuestros colaboradores, Hatem Jaled, en los ataques israelíes contra el hospital Nasser de Gaza hoy", declaró un portavoz de la agencia.

Además, la agencia estadounidense Associated Press (AP) se dijo "conmocionada y entristecida" por el deceso de Mariam Dagga, de 33 años, una periodista visual que colaboraba con ellos desde el inicio de la guerra.

Como respuesta, el Ejército israelí indicó que había efectuado "un ataque en la zona del hospital Naser" y agregó que "lamenta cualquier daño causado a personas no involucradas y que no tiene como objetivo a los periodistas en cuanto tales".