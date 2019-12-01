Crucero termina volcado tras chocar con un buque en Estados Unidos

Crucero termina volcado tras chocar con un buque en Estados Unidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 20:24:16
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Nueva Orleans, Estados Unidos, 14 de noviembre de 2026.- Un buque tanquero chocó contra un crucero que se encontraba atracado en el río Misisipi, cerca del puerto de Nueva Orleans, lo que provocó que la embarcación turística comenzara a hundirse hasta quedar volcada sobre uno de sus costados.

El accidente ocurrió el viernes 13 de noviembre, cuando el buque Atlantic Asphalt impactó contra el crucero American Heritage, que transportaba a pasajeros y tripulantes. En ese momento, varias personas comenzaban a desembarcar.

Tras el choque, equipos de emergencia y otras embarcaciones acudieron al lugar para ayudar a quienes cayeron al agua. Las autoridades confirmaron que todas las personas a bordo fueron localizadas y que no hubo víctimas mortales.

Sin embargo, 32 personas fueron trasladadas a hospitales por lesiones que no fueron consideradas graves. Para este sábado, ocho de ellas permanecían hospitalizadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el buque tanquero habría presentado problemas de dirección, aunque las causas del accidente todavía son investigadas por la Guardia Costera y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos.

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