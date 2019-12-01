Criminalizar la migración es inadmisible, asevera De la Fuente ante la ONU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 14:09:11

Nueva York, Estados Unidos, a 24 de septiembre 2025.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel de la Fuente, aseveró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que criminalizar la migración es algo inadmisible.

Asimismo, indicó que las personas migrantes tienen derechos y las democracias deben defenderlos.

Durante su participación en el Segundo Encuentro “En defensa de la democracia: luchando contra el extremismo”, el funcionario federal señaló que la diplomacia y el multilateralismo deben también defender esos derechos.

Además, el secretario De la Fuente dijo que todos los pueblos merecen un futuro más digno: “Y eso solo lo pueden ofrecer las democracias sin extremismos”.

En ese sentido, el canciller declaró que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reafirma el compromiso de orientar la acción pública sobre las bases del Humanismo Mexicano, “el pensamiento que inspira la transformación de la vida pública de mi país”.

“Un modelo que coloca a la persona en el centro, y que entiende la democracia como un compromiso permanente con la dignidad, la igualdad y la justicia social”, declaró el titular de la SRE.