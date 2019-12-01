Crea TikTok empresa conjunta para operar su plataforma en EU

Washington, Estados Unidos, a 22 de enero de 2026.- TikTok informó este jueves la creación de una empresa conjunta con mayoría de capital estadunidense para operar su plataforma en Estados Unidos, una medida con la que busca evitar una eventual prohibición derivada de sus vínculos con China.

La nueva entidad, denominada TikTok USDS Joint Venture LLC, dará servicio a más de 200 millones de usuarios y a alrededor de 7.5 millones de empresas en territorio estadunidense. De acuerdo con la compañía, esta estructura contempla controles estrictos en materia de protección de datos, seguridad del algoritmo y moderación de contenidos.

El anuncio se da en respuesta a una ley aprobada durante la administración del expresidente Joe Biden, que exigía a ByteDance —empresa matriz de origen chino— deshacerse de las operaciones de TikTok en Estados Unidos o enfrentar su prohibición en ese mercado.

ByteDance conservará una participación del 19.9 por ciento en la empresa conjunta, porcentaje que se mantiene por debajo del límite establecido por la legislación. La nueva compañía tendrá autonomía en la toma de decisiones relacionadas con políticas de confianza, seguridad y moderación de contenidos para los usuarios estadunidenses.

En tanto, las áreas globales de TikTok seguirán a cargo de la integración del producto a nivel internacional y de las actividades comerciales, como publicidad y comercio electrónico. La empresa detalló que la información de los usuarios en Estados Unidos será resguardada en servidores en la nube de Oracle y estará sujeta a auditorías externas en materia de ciberseguridad y cumplimiento de normas federales.

La gobernanza de la empresa conjunta recaerá en un consejo de siete integrantes, con mayoría estadunidense, entre los que se encuentra el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, así como representantes de firmas de inversión. Adam Presser fue designado director ejecutivo de la nueva entidad y Will Farrell asumirá el cargo de director de seguridad.