Corea del Norte tiene instalaciones de enriquecimiento de uranio, asegura Corea del Sur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 08:50:34

Seúl, Corea del Norte, a 25 de septiembre 2025.- Chung Dong-young, ministro de Unificación del Sur, aseguró que Corea del Norte opera un total de cuatro instalaciones de enriquecimiento de uranio, lo que se sumó a evaluaciones externas de que tiene múltiples plantas atómicas encubiertas cerca de la capital, Pyongyang.

Según el alto funcionario del Gobierno surcoreano, las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio en las cuatro instalaciones, que incluirían el sitio conocido en Yongbyon, a unos 100 kilómetros (60 millas) al norte de Pyongyang, funcionan todos los días y enfatizó la urgencia de detener el programa nuclear del Norte.

No obstante, el político de Seúl no dio más detalles sobre la ubicación de los demás emplazamientos nucleares no declarados.

Asimismo, el ministro Chung citó una evaluación que indica que Corea del Norte posee dos mil kilogramos (unas cuatro mil 400 libras) de uranio altamente enriquecido.

Cabe señalar que, de confirmarse los datos del funcionario, la cantidad indicaría un fuerte aumento en las reservas de material nuclear de Corea del Norte.