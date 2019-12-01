Corea del Norte tiene instalaciones de enriquecimiento de uranio, asegura Corea del Sur

Corea del Norte tiene instalaciones de enriquecimiento de uranio, asegura Corea del Sur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 08:50:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Seúl, Corea del Norte, a 25 de septiembre 2025.- Chung Dong-young, ministro de Unificación del Sur, aseguró que Corea del Norte opera un total de cuatro instalaciones de enriquecimiento de uranio, lo que se sumó a evaluaciones externas de que tiene múltiples plantas atómicas encubiertas cerca de la capital, Pyongyang.

Según el alto funcionario del Gobierno surcoreano, las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio en las cuatro instalaciones, que incluirían el sitio conocido en Yongbyon, a unos 100 kilómetros (60 millas) al norte de Pyongyang, funcionan todos los días y enfatizó la urgencia de detener el programa nuclear del Norte.

No obstante, el político de Seúl no dio más detalles sobre la ubicación de los demás emplazamientos nucleares no declarados.

Asimismo, el ministro Chung citó una evaluación que indica que Corea del Norte posee dos mil kilogramos (unas cuatro mil 400 libras) de uranio altamente enriquecido.

Cabe señalar que, de confirmarse los datos del funcionario, la cantidad indicaría un fuerte aumento en las reservas de material nuclear de Corea del Norte.

Noventa Grados
Más información de la categoria
SSPC alerta sobre los riesgos en la compra de medicamentos en redes sociales
Joven resulta herido al derrapar con su motocicleta en Zamora, Michoacán
Es vinculado a proceso exdirigente de MC en Colima por falsificación de documentos
Hombre guardaba el cuerpo sin vida de su esposa esperando que resucitara en Tamaulipas
Más información de la categoria
La Guardia secreta del Apocalipsis: captura de fanáticos religiosos en Michoacán deja ver radicalización de ‘La Luz del Mundo’; su líder enfrenta cadena perpetua en EEUU
Crimen en Michoacán arma sus propios escuadrones antibombas: Los capacitan para desminar a mano y con detectores de metales
Capturan a “El Silencio”, señalado líder del crimen en Michoacán y Guanajuato vinculado a homicidios, extorsión y secuestro de dos agentes federales
La guerra Sheinbaum – Salinas Pliego sube de tono: Grupo Salinas amenaza con demandar y cuestiona escala de 9 horas de jefe del crimen de Tabasco, en estado donde reside AMLO
Comentarios