Corea del Norte niega estar detrás del robo millonario a Binance

Pionyang, Corea del Norte, 2 de noviembre de 2026.- El gobierno de Corea del Norte rechazó las acusaciones de Estados Unidos que lo relacionan con el robo de criptomonedas a Binance, una de las plataformas de intercambio más grandes del mundo, donde fueron sustraídos alrededor de 6 mil 300 millones de dólares.

La respuesta fue difundida por Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, quien calificó como absurdas las declaraciones del FBI y aseguró que el gobierno estadounidense suele responsabilizar a su país de distintos ataques informáticos internacionales.

Además, Kim cuestionó el interés de Estados Unidos en recuperar los activos robados y recordó que el gobierno de Donald Trump anunció la creación de una reserva estratégica de criptomonedas obtenidas mediante confiscaciones. Por ello, sugirió que las autoridades estadounidenses también podrían beneficiarse de los recursos recuperados.

El FBI señaló que el ataque contra Binance fue realizado por el grupo informático norcoreano TraderTraitor. Por su parte, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón han sostenido que este tipo de robos permite al gobierno de Pionyang obtener recursos para financiar sus programas armamentísticos y evitar las sanciones internacionales.

Por otro lado, Binance informó que logró recuperar o congelar parte de los fondos sustraídos y que ya había repuesto el 95 por ciento de los activos afectados. La empresa también aseguró que cuenta con recursos propios y fondos de protección para cubrir las pérdidas.