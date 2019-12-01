Convocan a "huelga general y apagón económico" en Minneapolis como protesta contra redadas migratorias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 14:30:55

Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, a 23 de enero 2026.- Líderes cívicos y sindicatos organizaron una jornada de protestas masivas contra la intensificación de la política migratoria de Donald Trump en Minnesota.

Los organizadores piden un "apagón económico" en Minneapolis, es decir, no trabajar, no ir a la escuela y no realizar compras en una jornada a la que han llamado 'Day of Truth & Freedom' (Día de la Verdad y la Libertad).

De acuerdo con la propuesta, se prevé que cientos de negocios cierren y que haya una manifestación en respuesta al despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a las acciones contra inmigrantes.

"Es hora de suspender el orden habitual de los negocios para exigir el cese inmediato de las acciones del ICE en (Minnesota), que se rindan cuentas por parte de los agentes federales que han causado pérdidas de vidas y abusos a los residentes de Minnesota (donde se encuentra Minneapolis), y que el Congreso intervenga de inmediato", aseguran los organizadores.

Las protestas contra ICE en Minnesota estallaron tras el asesinato de de una mujer estadounidense identificada como Renee Good, a manos de un agente federal el pasado 7 de enero.

Además, de la detención de varios menores, entre ellos un niño de cinco años que permanece retenido con su padre en un Centro de Detención en San Antonio, Texas.