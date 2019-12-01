Conversa Gustavo Petro por teléfono con Donald Trump

Bogotá, Colombia, a 12 de marzo de 2026.- Gustavo Petro, presidente de Colombia, tuvo una conversación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que tocaron varios temas, como seguridad, el trabajo coordinado contra el narcotráfico, entre algunos otros, así lo dio a conocer el asesor y portavoz de presidencia de Colombia, Andrés Hernández.

"El presidente Gustavo Petro tuvo en la tarde de hoy y por cerca de media hora, un diálogo telefónico con el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump​​​. En la conversación se tocaron temas energéticos, hidrocarburos, temas de seguridad, cultivos ilícitos, erradicación, trabajo en conjunto por la lucha contra el narcotráfico, la reactivación económica en la frontera y otros más", expresó Hernández a través de la red social X.

Asimismo, el funcionario señaló que Petro invitó al líder republicano a Colombia.

"En la llamada el presidente Trump agradeció la comunicación y le recalcó que desea tener mayor contacto con el mandatario colombiano, a quien le manifestó su amistad, además de repetirle que le cae muy bien. Al terminar la llamada, Trump deseó suerte al presidente Petro en su reunión con Venezuela", indicó el asesor.