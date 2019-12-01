Conversa Gustavo Petro por teléfono con Donald Trump

Conversa Gustavo Petro por teléfono con Donald Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 15:47:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Bogotá, Colombia, a 12 de marzo de 2026.- Gustavo Petro, presidente de Colombia, tuvo una conversación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que tocaron varios temas, como seguridad, el trabajo coordinado contra el narcotráfico, entre algunos otros, así lo dio a conocer el asesor y portavoz de presidencia de Colombia, Andrés Hernández.

"El presidente Gustavo Petro tuvo en la tarde de hoy y por cerca de media hora, un diálogo telefónico con el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump​​​. En la conversación se tocaron temas energéticos, hidrocarburos, temas de seguridad, cultivos ilícitos, erradicación, trabajo en conjunto por la lucha contra el narcotráfico, la reactivación económica en la frontera y otros más", expresó Hernández a través de la red social X.

Asimismo, el funcionario señaló que Petro invitó al líder republicano a Colombia.

"En la llamada el presidente Trump agradeció la comunicación y le recalcó que desea tener mayor contacto con el mandatario colombiano, a quien le manifestó su amistad, además de repetirle que le cae muy bien. Al terminar la llamada, Trump deseó suerte al presidente Petro en su reunión con Venezuela", indicó el asesor.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpes a estructuras de Jalisco y Sinaloa en Chiapas: Con apoyo de Black Hawk caen 13 personas en operativo de alto impacto
Localizan los cuerpos de dos mujeres en la cajuela de un auto en Acapulco, Guerrero
Quitan la vida a un hombre dentro de su domicilio en la colonia Santos Degollado de Celaya, Guanajuato
Se incendia sala de visitas del penal de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa
Más información de la categoria
Layda Sansores advierte posibles penas de hasta 37 años para detenidas tras marcha del 8M en Campeche
Inter Guardia Civil fortalece la dignificación policial y reconoce talento deportivo de más de mil elementos de la SSP Michoacán, destaca su titular José Antonio Cruz Medina
¡Congresos de lujo! Mantener a diputados de BC, Morelos y Michoacán cuesta hasta 35 millones de pesos anuales por cada uno, exhibe Sheinbaum
Michoacán: Coordinación interinstitucional otorga beneficios preliberacionales a 9 mujeres 
Comentarios