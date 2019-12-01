Construirán el mayor centro federal de detención de inmigrantes en Texas; se ubicará en una base militar 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 16:45:08

Estados Unidos, a 7 de julio de 2025.- El Pentágono informó que, el gobierno de Estados Unidos, pretende construir el mayor centro federal de detención de inmigrantes, esto, en una base militar ubicada en Texas.

“Una vez terminado, éste será el mayor centro federal de detención de la historia para esta misión crítica: la deportación de extranjeros ilegales", comentó el portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson.

Se indicó que el plan inicial era retener al menos a 1,000 migrantes en Fort Bliss, en El Paso, Texas, para mediados o finales de agosto, para así, terminar la construcción en la que se planea tener un aproximado de 5 mil camas en los próximos meses.

Esta medida se toma luego de que el presidente Trump, haya intensificado las detenciones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, funcionando, pero no tan bien como lo esperaban, ya que afirman tener un número muy inferior al previsto.

A su vez, se está construyendo un centro de mil camas en Indiana, que abrirá en los próximos días para albergar a los migrantes retenidos.