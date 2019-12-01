Considera Lula da Silva que Trump no tiene derecho de amenazar a un país

Brasilia, Brasil, a 16 de abril de 2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró durante una entrevista para el diario El País que su homologo estadounidense, Donald Trump, “no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país”.

“Trump no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país. No fue elegido para eso y su Constitución no se lo permite. Es fundamental que los poderosos tengan más responsabilidad en mantener la paz", aseveró el mandatario brasileño.

Dicha entrevista, se realizó en vísperas de que Lula viaje a Barcelona, donde este viernes sostendrá una reunión con el presidente de España, Pedro Sánchez, y posteriormente el sábado estará en un foro internacional de figuras de izquierda.

También indicó que llamó a al presidente de China, Xi Jinping, al primer ministro indio, Narendra Modi, al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y al de Francia, Emmanuel Macron, con la finalidad de solicitarles una reunión para conversar sobre la situación actual internacional.

"Ha llegado el momento de redefinir las Naciones Unidas para darle credibilidad porque si no Trump tiene razón. Las instituciones internacionales no cumplen el papel para el que fueron creadas. ¿Y por qué? Porque los cinco países del Consejo de Seguridad, que deberían tener un comportamiento ejemplar, no lo tienen", sentenció Lula.