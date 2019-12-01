Congreso de Perú destituye a José Jerí; es el segundo presidente destituido en menos de 6 meses

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 09:20:49

Lima, Perú, a 18 de febrero 2026.- El Congreso de Perú votó a favor de destituir al presidente interino, José Jerí, lo que representa el octavo cambio presidencial que vive el país andino en casi una década.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Poder Legislativo peruano resolvió retirar del Ejecutivo al derechista, quien es investigado por corrupción, debido a varias reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron encuentros con él en el Palacio de Gobierno.

“Al haberse aprobado las mociones de censura, la Mesa Directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. En consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República del Perú.”, informó el Congreso a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que Jerí fue designado presidente interino en octubre pasado tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025).

Por su parte, el partido Somos Perú, en el cual milita Jerí, propuso que se suspendiera el debate para que la destitución se diera a través de la figura de la vacancia (destitución presidencial), lo que exigía los votos de dos tercios de la cámara, algo que no que fue aceptado por la mayoría del Parlamento.