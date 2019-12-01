Congresista desmiente afirmación de Pam Bondi sobre destrucción de drones de grupos criminales en la frontera

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de febrero 2026.- Congresistas desmintieron la versión de la jefa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Pam Bondi, quien aseguró que el Ejército había derribado drones utilizados por organizaciones criminales en la frontera con México.

Durante su comparecencia, ante el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, con motivo del caso Jeffrey Epstein, la funcionaria federal desvió la conversación y mencionó que había reportes de “golpes cruciales” contra cárteles de la droga.

“Mientras estamos sentados aquí, creo que ustedes han visto las noticias esta mañana. Las noticias están reportando que drones de los cárteles están siendo derribados por nuestro Ejército. Es lo que nos debería importar en estos momentos, proteger a Estados Unidos”, destacó la fiscal general Bondi.

No obstante, tras la participación de la secretaria de Justicia, la congresista demócrata, Jasmine Crockett aclaró que en lo que realidad pasó en el espacio aéreo de El Paso, Texas, “se debió a un impasse con el Departamento de Defensa sobre el uso de aeronaves militares no tripuladas y no a los drones de los cárteles mexicanos”.