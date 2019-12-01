Congela Trump más de 2 mil mdd para Chicago por cierre de Gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 11:19:47

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de octubre 2025.- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que retendrá 2 mil 100 millones de dólares para proyectos de infraestructura en Chicago, Illinois, luego del cierre del Gobierno federal.

Lo anterior lo dio a conocer Russ Vought, director de Presupuesto de la Casa Blanca a través de redes sociales.

El dinero fue “retenido para asegurar que los fondos no fluyan a través de contratos basados en raza”, escribió el funcionario federal en su cuenta oficial de X.

Cabe señalar que previamente, Vought hizo un anuncio similar en relación con Nueva York, donde dijo que se pausarían 18 mil millones para infraestructura, entre los que se incluye el financiamiento para un nuevo túnel ferroviario bajo el río Hudson.

En la Ciudad de los Vientos, los recursos federales serían utilizados para extender la línea roja del tren.

Por su parte, el líder del Partido Demócrata en la Cámara Alta del Congreso estadounidense, Chuck Schumer señaló que el bloqueo de los recursos y la obstrucción de los proyectos son “estúpidos y contraproducentes”.

“Obstruir estos proyectos es estúpido y contraproducente porque crean decenas de miles de grandes empleos y son esenciales para una economía regional y nacional fuerte”, dijo el político de izquierda.