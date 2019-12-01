Conflicto en Medio Oriente "nunca terminará", advierte Netanyahu

Conflicto en Medio Oriente "nunca terminará", advierte Netanyahu
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 07:58:40
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Tel Aviv, Israel, a 2 de julio 2026.– El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu aseguró en el programa de televisión  local ‘Patriotas’ del Canal 14, que el conflicto bélico en Medio Oriente “nunca terminará”.

Además, mencionó que si alguien quiere vivir en esa región del mundo “tiene que ser fuerte” y señaló que su nación “está más fuerte que nunca”.

Igualmente, en el programa, el premier Israelí presumió los resultados de su política de “paz mediante la fuerza”.

“Nuestra política es de paz mediante la fuerza, frente a la política de nuestros adversarios, que es una capitulación desde la debilidad. Fíjate en nuestras condiciones en el acuerdo con el Líbano y fíjate en las suyas”, destacó el jefe de Estado.

Cabe señalar que Netanyahu invitó a cualquier partido que acepte un principio “claro”: que Israel es “el Estado-nación del pueblo judío”, como parte de su campaña para lograr un séptimo mandato.

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