Confirman tres casos de sarampión en Colombia; son los primeros en diez años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 21:19:26
Bogotá, Colombia, 27 de febrero de 2026.- Las autoridades sanitarias confirmaron este viernes los tres primeros casos de sarampión detectados en Colombia en los últimos diez años, informó el Ministerio de Salud.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, señaló que las personas diagnosticadas con la enfermedad estuvieron recientemente en el extranjero, por lo que se trata de casos importados. Indicó que se mantiene vigilancia epidemiológica y seguimiento a quienes estuvieron en contacto con los pacientes, con el fin de evitar posibles contagios.

Estos son los primeros casos provenientes del exterior en una década. Colombia había sido declarada libre de sarampión el 24 de enero de 2014 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras cumplir con los criterios de eliminación del virus.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a la población a aplicarse la dosis de refuerzo de la vacuna contra el sarampión, especialmente a quienes tengan previsto viajar a países como México, Estados Unidos y Canadá, donde se han registrado casos recientes de la enfermedad.



 

