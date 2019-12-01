Confirman muerte de 3 mexicanos en accidente aéreo en Michigan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 07:20:57

Ciudad de México, a 18 de octubre 2025.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la muerte de tres mexicanos tras el accidente aéreo ocurrido el jueves 16 de octubre de 2025 en el condado de Clinton, Michigan, Estados Unidos.

A través de una nota informativa, la dependencia federal indicó que el Consulado de México en Detroit implementó el protocolo ante emergencias y contactó al Departamento de Policía de Bath, Michigan, y autoridades competentes con la finalidad de conocer el resultado de las investigaciones.

De igual forma, la representación mexicana en EEUU contactó a las familias de las víctimas y aseguró que continuará la colaboración con las autoridades locales para su eventual repatriación, así como para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias ante este lamentable accidente”, puntualizó la Cancillería en su mensaje.

El pasado 16 de octubre, alrededor de las 17:00 horas tiempo local, una aeronave Hawker 800XP, con matrícula XA-JMR registrada en México, se desplomó justo en una zona rural de Bath Township, ubicada en el condado de Clinton, Michigan.