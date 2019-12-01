Confirma la NASA el día que ocurrirá el Eclipse solar más largo del siglo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 17:12:54
Ciudad de México, a 19 de agosto de 2025.- El próximo Eclipse Solar, que será catalogado como histórico, ocurrirá en agosto del 2027, esto confirmado por la NASA, ya que afirman, este fenómeno tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos aproximadamente. 

Esto se confirmó, luego de que en redes se confundiera la fecha y el año de este Eclipse histórico, ya que se informó que el próximo lunes 7 de septiembre de 2025, se podrá observar un Eclipse solar a simple vista, motivo por el cual causo revuelo, ya que la gente se confundió pensando que este mismo era el que duraría más de 6 minutos. 

Información de la NASA, indicó que el fenómeno que durará más de 6 minutos será el día 2 de septiembre, pero del año 2027, donde afirman, ese día la luna cubrirá completamente al Sol, por una duración aproximada de 6 minutos y 23 segundos, siendo un evento histórico, ya que será el Eclipse solar más largo del siglo.

A dos años de que suceda el Eclipse, astrólogos afirmaron que, este evento se podrá observar en Europa, África y Asia, descartando a México, por lo que recomendaron que ese día en la madrugada, lo observaran a través de emisiones en vivo que harán diversas páginas oficiales.

