Confirma Israel muerte del comandante iraní encargado del cierre del Estrecho de Ormuz

Confirma Israel muerte del comandante iraní encargado del cierre del Estrecho de Ormuz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 08:59:49
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Tel Aviv, Israel, a 26 de marzo 2026.- Israel Katz, ministro de Defensa israelí confirmó que el Ejército de su país abatió l comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Alireza Tangsiri, considerado responsable del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Lo anterior, lo dio a conocer durante una reunión con altos mandos militares y aseguró que constituye un “mensaje” directo al Ejército iraní.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel los perseguirán y los eliminarán uno por uno”, declaró el funcionario israelí.

En ese sentido, comentó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) operarán en territorio iraní hasta alcanzar sus objetivos de guerra.

Según fuentes oficiales, Tangsiri fue atacado en la ciudad portuaria de Bandar Abbas mientras mantenía una reunión con altos mandos de la Armada persa.

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